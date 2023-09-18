В Подмосковье двое детей и мать отравились грибами

В Истре три человека попали в больницу из-за отравления грибами, сообщают " Известия ".

Грибами отравилась женщина и двое детей 12 и 11 лет.

Их забрали в больницу в состоянии средней тяжести.

Другой информации пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что сибиряки наелись шаурмы, после чего более 30 человек отравились.