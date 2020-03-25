В Поднебесной официально зафиксировали смерть человека от хантавируса. Симптомы

Умерший мужчина скончался прямо в общественном транспорте по пути на работу. Уже после кончины взятый у него тест на ортохантавирус дал положительный результат.

Люди рискуют быть инфицированы этим вирусом через грызунов или их экскременты, передача от человека к человеку для него нехарактерна, отмечает RT.

Заражение хантавирусами у жителей Европы и Азии проявляется в легкой форме геморрагической лихорадки с почечным синдромом, хотя в последние годы сообщалось о летальных исходах у больных с вариантом этого вируса Добрава-Белград.

Симптомы

Среди симптомов — лихорадка, кровотечение, повреждение почек, пояснил URA.RU вирусолог, академик РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

Хантавирус менее опасен для человека по сравнению с COVID-19. Хантавирус не может привести к глобальной эпидемии, как сейчас вызвал коронавирус.