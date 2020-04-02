В Поднебесной зафиксировано 35 новых случаев Covid-19, завезенных из-за рубежа

В Государственном комитете по делам здравоохранения КНР заявили о 35 новых, завезенных 31 марта из-за рубежа, случаях заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также сообщено о 26 новых случаях подозрения на заражение вирусом, все они были завезены из-за рубежа, говорится в ежедневном отчете ведомства.

По сообщению комитета, среди завезенных из-за рубежа случаев COVID-19 смертельных случаев зафиксировано не было, пишет агентство «Синьхуа».

У 172 человек подозревается заражение этим вирусом, в их числе 169 человек вернулись в континентальную часть Китая из-за рубежа, сообщили в комитете.

Также зафиксирован один случай заражения коронавирусом у мужчины, который прибыл в Ухань из Великобритании.

Между тем власти Уханя в скором времени снимут карантин в городе. К открытию готовятся торговые центры, бригады медиков, круглосуточно работавшие в госпиталях, возвращаются к местам проживания.

Помощь

Накануне Китай отправил России 25,5 тонн противоэпидемических материалов. Груз включает медицинские маски, защитную одежду, хирургические перчатки, термометры и бахилы.