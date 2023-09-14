В поиске горящих глаз. Как БСМП №2 справляется с кадровым голодом

Не секрет, что одна из главных проблем алтайских больниц – дефицит профессиональных кадров. Частично эта проблема решается за счет выпускников медицинских вузов, которые приходят работать после окончания обучения. Прилила «свежая кровь» и в БСМП №2. Какие кадровые сложности есть среди медперсонала и как они решаются, рассказали специалисты больницы.

Утечка молодых кадров

Обеспечение медицинских организаций молодыми кадрами находится в приоритете национального проекта «Здравоохранение» и на особом контроле правительства Алтайского края. В БСМП №2 также активно привлекают выпускников медицинских колледжей и вузов. В учреждении проводят занятия для студентов АГМУ, устраивают производственные практики и реализуют программу наставничества.

Но, несмотря на все это, в больнице все еще существует острая нехватка кадров. Сотрудники требуются в отделении реанимации, терапевтическом отделении, а также в участковых службах. По словам специалиста по работе со средним медицинским персоналом Светланы Селивановой, частая причина ухода - низкая заработная плата.

«Нередко молодые специалисты уходят в частные клиники за более высоким заработком. К сожалению, мы не можем изменить этот фактор и повлиять на рост зарплат. Наша больница компенсирует это достойными условиями труда, обширной практикой и богатым опытом», - рассказывает Селиванова.

В конце 2022 года Лариса Зорина, председатель регионального профсоюза работников культуры, привела данные о размере средней заработной платы медиков. Согласно им, зарплата среднего медперсонала составляет 33,9 тыс. рублей, а младшего - 29,1 тыс. рублей. Также министр здравоохранения края Дмитрий Попов заявил в прямом эфире ЦУРа, что зарплата врачей превысила 60 тыс. рублей.

Отделение кардиологии в БСМП-2. Анна Зайкова.

Реальный опыт и багаж знаний

Тем не менее, старания БСМП №2 дают свои плоды. Недостаток персонала (это около 30%) восполнили студенты вузов. В 2023 году к команде больницы присоединились 16 выпускников медицинского колледжа и 15 выпускников ординатуры АГМУ. По словам Светланы Селивановой, для учреждения это очень хорошие цифры. Ведь в прошлом году на работу пришло всего шесть человек.

«Практически всех этих ребят я знаю лично, так как они проходили у нас практику. После нее большинство студентов захотели работать у нас. Им очень понравился коллектив и условия труда», - рассказывает Селиванова.

Студенты медицинских колледжей начинают проходить практику в больнице с первого курса. А уже на третьем их допускают в отделения реанимации и операционный блок. В 2023 году на базе БСМП №2 проходят практику более 30 студентов.

БСМП №2 – одно из крупнейших медучреждений края. В нем работают 33 отделения.

Специалист заявила, что больница старается дать максимальное количество знаний молодым сотрудникам.

На практике студент может посетить сразу несколько отделений и понаблюдать за работой каждого: начиная с приемного покоя и заканчивая отделением реанимации. Тем самым ребята могут найти ту специальность, которая им будет по душе, и развиваться в ней. И даже если студент не интересовался профессией медика, то после реальной работы у него загорятся глаза.

Отделение кардиологии в БСМП-2. Анна Зайкова.

Наставник – и учитель, и друг

Как мы уже говорили ранее, в БСМП №2 реализуют программу наставничества. К каждому молодому специалисту приставляют более опытного коллегу, который учит основам работы и помогает влиться в коллектив.

Надежный помощник особенно необходим, если работаешь впервые. Так Алина Булева пришла устраиваться в больницу сразу после окончания Бийского медицинского колледжа. С тех пор прошел год, и сейчас Алина гордо носит звание медицинской сестры краевого центра острых отравлений.

«Так как это была моя первая работа, то мне было важно знать не только базовые вещи, но и то, как «обитать» в этой профессиональной среде. Наставник научила меня, как нужно вести себя в коллективе и взаимодействовать с пациентами, а также многое рассказала о работе в нашем непростом отделении», - делится сотрудница.

Отделение кардиологии в БСМП-2. Анна Зайкова.

Тяжелый труд в отделе токсикологии не пугает девушку. Наоборот, этим он ее и заинтересовал. Алина рассказывает, что ей приходилось начинать с самых основ, которым еще обучали в колледже. Наставник указывал на ошибки и подсказывал, как сделать работу еще лучше. Также девушки поддерживали коллеги. «Я всегда могу обратить за помощью к другим медсестрам, они мне никогда не откажут», - улыбается Алина.

И пусть за плечами уже немалый опыт, медсестра скромно добавляет: учиться еще есть чему. Поэтому Алина пока не планирует уходить из больницы. «Даже если я соберусь сменить место работы, то хочется уйти отсюда уже хорошим специалистом», - заявляет она.

Отделение кардиологии в БСМП-2. Анна Зайкова.

Палочка - выручалочка

В другом отделении тоже год трудится медсестра анестезиологии и реанимации №3 Анастасия Иванова.

Анастасия уверена, что медсестра – это призвание. И в профессию она пришла с целью помочь людям. Здесь девушка прошла через многие трудности, ведь в отделение часто поступают экстренные пациенты, за чьи жизни приходится бороться.

«Первое время мне было тяжело, как морально, так и физически. Бывали ситуации, когда я просто терялась, например, в операционной или на посту. К счастью, на помощь всегда приходила мой наставник, старшая медсестра отделения Елена Шерстобитова. К ней я могу обратиться в любое время, она – моя палочка-выручалочка», - рассказывает Анастасия.

БСМП №2. Минздрав АК.

Сейчас девушка чувствует себя более уверенно, может провести санацию и записать показания аппарата ЭКГ пациента.

Анастасия пока единственный молодой специалист на попечении Елены Шерстобитовой.

«С одной стороны, обучение новых кадров добавляет определенную нагрузку, ведь приходится совмещать наставничество и свои обязанности. Но после того, как твой подопечный всему научится, он становится незаменимым помощником. В нашем отделении приходится работать и в палатах с пациентами, и в операционной, поэтому люди требуются всегда», - рассказывает старшая медсестра.

Елена Шерстобитова признается, что не отказалась бы еще от двух новых медсестер. «Это было бы идеально», - улыбается старшая медсестра.

БСМП. Травма. Анна Молчанова.

Планы

В 2022 году в БСМП №2 был создан совет молодых руководителей, который подготавливает новых управленцев в здравоохранении.

В планах у руководства больницы создать такой же совет уже для медсестер. Им будут рассказывать об обязанностях старших медсестер и учить руководству младшим персоналом.