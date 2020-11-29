В поликлинике Екатеринбурга беременных и больных COVID-19 посадили в одну очередь

В Екатеринбурге беременные женщины вынуждены ждать приема рядом с больными ОРВИ, в их числе те, у кого подозревают коронавирус. Об этом сообщает Екатеринбург онлайн.

Ранее для будущих мам был открыт отдельных вход в поликлинику, однако его закрыли. Пациенты распространили в сети видео, на котором видно, что очередь в узком коридоре очень большая, и соблюдать социальную дистанцию в таких условиях — просто невозможно.

«Еще год назад кабинет находился в конце коридора, а вход был отдельным, не приходилось пробираться через толпу болеющих людей. Теперь кабинет перенесли. Дверь гинеколога справа, а напротив кабинет терапевта. Беременные женщины сидят на одних скамейках вместе с больными ОРВИ. Вчера прямо при нас мужчина в очереди кричал: „У меня тест на коронавирус положительный, куда мне очередь занимать?“ Соблюдать социальную дистанцию нет никакой возможности, пациентов очень много», — рассказала одна из пациенток.

Женщины также отмечают, что ждать свою очередь приходится по несколько часов.

В горздраве прокомментировали эту ситуацию, заверив, что кабинет открыли в поликлинике по просьбе женщин, живущих на Компрессорном. До этого им приходилось добираться в женскую консультацию на Декабристов.