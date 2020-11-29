Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 ноября -8°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

В поликлинике Екатеринбурга беременных и больных COVID-19 посадили в одну очередь

В Екатеринбурге беременные женщины вынуждены ждать приема рядом с больными ОРВИ, в их числе те, у кого подозревают коронавирус. Об этом сообщает Екатеринбург онлайн.

Беременность.
Беременность.
CC0

Ранее для будущих мам был открыт отдельных вход в поликлинику, однако его закрыли. Пациенты распространили в сети видео, на котором видно, что очередь в узком коридоре очень большая, и соблюдать социальную дистанцию в таких условиях — просто невозможно.

«Еще год назад кабинет находился в конце коридора, а вход был отдельным, не приходилось пробираться через толпу болеющих людей. Теперь кабинет перенесли. Дверь гинеколога справа, а напротив кабинет терапевта. Беременные женщины сидят на одних скамейках вместе с больными ОРВИ. Вчера прямо при нас мужчина в очереди кричал: „У меня тест на коронавирус положительный, куда мне очередь занимать?“ Соблюдать социальную дистанцию нет никакой возможности, пациентов очень много», — рассказала одна из пациенток.

Женщины также отмечают, что ждать свою очередь приходится по несколько часов.

В горздраве прокомментировали эту ситуацию, заверив, что кабинет открыли в поликлинике по просьбе женщин, живущих на Компрессорном. До этого им приходилось добираться в женскую консультацию на Декабристов.

«По просьбе жительниц Компрессорного в поликлиническом отделении № 2 был организован прием акушера-гинеколога, который оказывает медицинскую помощь беременным женщинам и гинекологическим больным. В сложившейся эпидемиологической ситуации максимально сокращено количество посещений беременной женщиной лечебных учреждений и акушера-гинеколога. Сотрудниками женской консультации проводится патронаж беременных по телефону. Плюс к тому пациенток приглашают на прием к врачу-гинекологу к определенному времени», — сообщили в горздраве.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость