В Правительстве назвали регионы с катастрофической нехваткой коек для больных. Есть ли среди них Алтай?

В четырех регионах России заполнено более 95% коек, выделенных для пациентов с коронавирусом. Об этом в среду, 11 ноября, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы.

«На утро вчерашнего дня было занято 83,4% коечного фонда, это в среднем по России <…> в четырех регионах более 95% коечного фонда (это Республика Хакасия, Чувашская Республика, Ивановская область, Еврейская автономная область)», ― приводят слова ее выступления «Известия».

Голикова также подчеркнула, что загруженность больными выше среднего наблюдалась в 41 субъекте РФ, а наиболее критичная ситуация помимо упомянутых сложилась в 15 регионах ― там занято свыше 90% коек.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России удается удерживать управляемой ситуацию с COVID-19. Она уточнила, что заболеваемость в стране на прошлой неделе составила 13 случаев коронавируса на 100 тыс. населения.

11 ноября краевой оперштаб сообщал, что в регионе развернуто 5 574 койки, к кислороду имеют подключение 2 913, с ИВЛ — 503. Резервных мест осталось 932.