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Здоровье

В правительстве поддержали идею приравнять электронные сигареты к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала идею Минздрава о едином регулировании всех табачных изделий, пишет РБК.

Дым. Курение. Вейп.
Дым. Курение. Вейп.
СС0.

Инициативу описал Мнздрав в новой антитабачной концепции. Ведомство считает, что если не принять такую меру, то в стране начнется эпидемия никотиновой зависимости из-за электронных сигарет

Минздраву комиссия рекомендовала совместно с Роспотребнадзором, Минсельхозом, Федеральной антимонопольной службой и другими заинтересованными органами власти подготовить изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреблений табака». На эту работу ведомствам дали время до 1 июля.

Также будут внесены поправки в КоАП, чтобы установить ответственность за нарушения. Круг должностных лиц, которые уполномочены составлять протоколы в сфере незаконного производства и оборота табачной продукции, расширят.

До 1 сентября МЧС, Минздрав и Минсельхоз должны будут подумать над мерами, предусматривающими размещение на табачных изделиях надписей и изображений о возможных последствиях пожаров, связанных с неосторожностью при курении.

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