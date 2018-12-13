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Здоровье
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В Приамурье прооперированную пациентку перевязали канцелярским скотчем

В Благовещенске Амурской области 63-летней пациентке во время перевязки после операции по удалению желчного пузыря использовали канцелярский скотч, сообщает «Амур.инфо».

Медицина. Больница. Операция.
Медицина. Больница. Операция.
СС0

Об этом случае рассказала дочь пациентки — Анна.

«Вечером 10 декабря я приехала к ней. Смотрю — швы обработаны, но поверх бинтов вместо лейкопластыря был обычный канцелярский скотч! Как это вообще возможно, чтобы в отделении хирургии, где лежат послеоперационные больные, так было? Где стерильность?» — возмущается женщина.

По ее словам, медбрат заявил, что в хирургическом отделении, где лежит пациентка, закончился лейкопластырь.

В городском Минздраве агентству подтвердили, что пластырь действительно отсутствует, и посоветовали «перераспределить по структурным подразделениям имеющийся в наличии лейкопластырь».

«На сегодняшний день во всех отделениях хирургического профиля больницы имеется остаток лейкопластыря в количестве 333 единиц на сумму 1 712 рублей 13 копеек, но непосредственно в хирургическом отделении пластырь на остатке отсутствует», — уточнили в ведомстве.

В Минздраве региона заявили, что по информации, опубликованной в СМИ, проведут комплексную проверку горбольницы Благовещенска, пишет znak.com.

«Комплексная проверка будет проведена в Благовещенской горбольнице. В ходе нее в том числе будет дана оценка информации о том, что пациентку учреждения перевязали канцелярским скотчем. Использование скотча вместо медицинского лейкопластыря недопустимо», — цитирует ТАСС пресс-секретаря министерства Викторию Давыскибу.

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