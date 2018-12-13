В Приамурье прооперированную пациентку перевязали канцелярским скотчем

Об этом случае рассказала дочь пациентки — Анна.

«Вечером 10 декабря я приехала к ней. Смотрю — швы обработаны, но поверх бинтов вместо лейкопластыря был обычный канцелярский скотч! Как это вообще возможно, чтобы в отделении хирургии, где лежат послеоперационные больные, так было? Где стерильность?» — возмущается женщина.