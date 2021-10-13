В рамках эксперимента власти хотят разрешить врачам ставить диагнозы удаленно

Правительство хочет разрешить врачам ставить диагнозы удаленно. Такие полномочия у них появятся в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций.

Соответствующий проект постановления правительства подготовило Минэкономразвития, пишет РБК.

Еще в 2019 году Минэкономразвития и Центр стратегических разработок представили законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций». Он предполагает проведение экспериментов, развивающих технологии, которые пока не регулируются действующим законодательством. Президент Владимир Путин в 2020 году подписал этот закон.

Экспериментальная программа в сфере телемедицины будет действовать три года на всей территории России. В ней будут участвовать группа «Медси», медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье», цифровой сервис «Доктор рядом» и сеть клиник «Ниармедик». К эксперименту смогут подключиться и другие игроки, пишет polit.ru.

Программа предусматривает, что врачи смогут поставить диагноз, назначить или скорректировать лечение. Однако телемедицинские услуги нельзя оказывать для предрейсовых и периодических медицинских осмотров работников, которые проводятся для допуска к определенной работе.

Невозможна также постановка диагноза по болезням, включенным в перечни социально значимых, например, туберкулез или ВИЧ.

Минздрав пока не прокомментировал информацию.