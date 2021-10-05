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Здоровье

В распространении ковида в Поднебесной появилась новая дата — задолго до пандемии

Коронавирус, предположительно, уже распространялся в китайском городе Ухань летом 2019 года, о чем свидетельствует рост расходов на закупку оборудования для ПЦР-лабораторий, пишет The Telegraph со ссылкой на исследование компании по предоставлению консультаций в сфере кибербезопасности Internet 2.0.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Анализ Internet 2.0 был посвящен контрактам на закупку оборудования для ПЦР-лабораторий в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань.

При этом расходы в 2019 году по сравнению с 2018-м выросли практически вдвое.

Результаты анализа уже переданы правительственным чиновникам США.

Май и лето

Авторы отчета подчеркивают — летом 2019 года был зафиксирован значительный рост расходов, который они связывают с закупками со стороны органов по контролю и профилактике заболеваний. Среди них — Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний в Хубэе, военная больница в Ухани, Уханьский институт вирусологии и Уханьский научно-технический университет.

«Мы пришли к выводу, на основе проанализированных данных <…>, что вирус, скорее всего, уже активно распространялся в Ухани летом 2019 года <…>. Мы полагаем, что рост расходов в мае указывает на то, что это самая ранняя дата начала возможного заражения, — пишет издание.

Китай, вирус.
Китай, вирус.
CC0

Также сообщалось, что ученые из Ухани намеревались заразить модифицированными коронавирусами летучих мышей еще в 2018 году, пишет News.ru. Таким образом они собирались предотвратить передачу вирусов от животных к человеку.

Эксперимент планировали провести в китайской провинции Хубэй и просили $14 млн у американского Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны. Штаты отказались спонсировать этот проект.

Вспышка впервые зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года — по сообщению китайских властей. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.

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