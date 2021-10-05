Анализ Internet 2.0 был посвящен контрактам на закупку оборудования для ПЦР-лабораторий в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань.
При этом расходы в 2019 году по сравнению с 2018-м выросли практически вдвое.
Результаты анализа уже переданы правительственным чиновникам США.
Май и лето
Авторы отчета подчеркивают — летом 2019 года был зафиксирован значительный рост расходов, который они связывают с закупками со стороны органов по контролю и профилактике заболеваний. Среди них — Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний в Хубэе, военная больница в Ухани, Уханьский институт вирусологии и Уханьский научно-технический университет.
«Мы пришли к выводу, на основе проанализированных данных <…>, что вирус, скорее всего, уже активно распространялся в Ухани летом 2019 года <…>. Мы полагаем, что рост расходов в мае указывает на то, что это самая ранняя дата начала возможного заражения, — пишет издание.
Также сообщалось, что ученые из Ухани намеревались заразить модифицированными коронавирусами летучих мышей еще в 2018 году, пишет News.ru. Таким образом они собирались предотвратить передачу вирусов от животных к человеку.
Эксперимент планировали провести в китайской провинции Хубэй и просили $14 млн у американского Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны. Штаты отказались спонсировать этот проект.
Вспышка впервые зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года — по сообщению китайских властей. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.