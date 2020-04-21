В разгар пандемии сельские жители рискуют остаться без медицинской помощи

Население сельской глубинки в России рискует не получить своевременную квалифицированную медпомощь, если новая коронавирусная инфекция вслед за большими городами проникнет в малые населенные пункты.

Такое предупреждение содержится в докладе Общероссийского народного фронта (ОНФ). Документ направлен президенту РФ Владимиру Путину, пишут «Известия».

В российских селах и деревнях заработало меньше половины фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), построенных в прошлом году, отмечается в докладе. Недостаток объектов первичного звена медпомощи может негативно сказаться на борьбе с коронавирусной пандемией.

Открыты меньше половины

По состоянию на 25 февраля по стране открылись только 175 из 468 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, которые должны были быть построены в прошлом году.

Еще 13 получили лицензии и готовились к открытию, сказано в докладе.

Большинство новых сельских медпунктов готовы, но не открыты для пациентов. Это объясняется сроками реализации программы — ФАПы, созданные в 2019 году, должны начать работу до 31 декабря 2020 года. Год отводится на то, чтобы получить лицензию. Но в ОНФ считают, что это слишком долгий срок, особенно в создавшейся ситуации.

ФАП. архив prokopievfond.ru

Странная гарантия

Эксперты ОНФ указали и на другие странности проекта. Среди них — непродолжительное действие гарантии на конструкции 145 пунктов в 21 регионе. Она истекает едва ли одномоментно с началом работы ФАПа.

Кроме того, плохо прослеживается зависимость размера ФАПа от численности обслуживаемого населения — там, где жителей больше, по непонятным причинам могут быть открыты менее вместительные ФАПы, и наоборот.

Президентство Медведева

В целом эксперты отмечают, что с реализацией программы строительства ФАПов происходит примерно то же, что и 10 с лишним лет назад при выполнении профильного нацпроекта времен президентства Дмитрия Медведева, пишет znak.com.

«В регионах нет системного подхода. Скорее это напоминает ситуацию, когда по федеральной программе закупали аппараты КТ и МРТ чуть ли не во все больницы. А потом выяснялось, что их некуда поставить или в конкретных медучреждениях просто нет квалифицированного персонала, умеющего работать с такой аппаратурой», — приводит издание оценку Юрия Жулева, сопредседателя Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев.

ФАП в Талице. altairegion22.ru

Особое мнение

Впрочем, вклад сельских медпунктов в борьбу с коронавирусом вряд ли может быть значительным, возражает против общего посыла экс-директор Фонда обязательного медстрахования Владимир Гришин.

По его мнению, ФАПы оказывают преимущественно доврачебную помощь, а больному, например с пневмонией, понадобится специализированная помощь в больницах. Поэтому в условиях распространения пандемии критически важно развивать работу скорой помощи и сеть районных больниц, считает эксперт.

Цифра

По данным Росстата, сегодня в стране функционируют около 35 тыс. ФАПов. Население российских сел и деревень в России на сегодня составляет около 37 млн человек. С начала эпидемии в стране по состоянию на 20 апреля в РФ выявлено 47 тыс. случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Больше всего зараженных в Московском регионе — более 31 тысячи.