«В разы больше». Губернатор оценил реальное количество заразившихся COVID-19 на Алтае

Уровень латентной заболеваемости COVID-19, вероятно, очень высок, и реально заразившихся коронавирусом людей в Алтайском крае намного больше, чем учитывает официальная статистика. Об этом сказал губернатор Виктор Томенко в ходе пресс-конеференции 6 ноября. По его словам, власти ищут новые подходы к оценке скрытых инфицированных.

Как менялся подход к учету

По официальным данным, в Барнауле на 7 ноября было около 9 тыс. заразившихся коронавирусом. По субъективным ощущениям — намного больше. В связи с этим корреспондент Altapress.ru поинтересовался, как губернатор оценивает статистику и каково, предположительно, реальное количество инфицированных.

Губернатор напомнил, что за эти месяцы подходы к учету менялись. Сначала, когда случаи заражения были единичными, учитывали всех. Потом из статистики убрали тех, кто заразился, но не имеет симптомов и находится дома.

А затем появились больные с внебольничной пневмонией — ее течение похоже на ковид. Их, увы, много — в Алтайском крае в сентябре-октябре регистрировалось по 3−3,5 тыс. случаев внебольничной пневмонии в неделю. Но в статистики они не попадают.

Болезнь. Кашель. Pixabay.com

Кроме того, до недавнего времени была высока заболеваемость ОРВИ — по 25−26 тыс. в неделю, или 100 тыс. в месяц. Сейчас наблюдается небольшое снижение — до 22 тыс. в неделю — но сути это не меняет.

Всем же им тесты не сделали. Какая-то часть их них переносила болезнь нормально, и вполне реально, что среди них кто-то болел ковидом, но мы об этом не узнали. И плюс есть бессимптомные вирусоносители — они среди нас, — рассуждал губернатор.

Губернатор Алтайского края. Altapress.ru

Высокий уровень латентности

Виктор Томенко полагает: уровень латентной, скрытой заболеваемости, видимо, в разы превышает то, что формально учтено в отчетности наших служб. И сейчас по всей стране думают о том, что ситуацию до конца не разрулить, если не будет реальной информации, если эластине научаться правильно оценивать латентную заболеваемость.