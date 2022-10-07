В разливном пиве может находиться опасная инфекция, рассказал россиянам эксперт

Эксперт отметил, что разливное пиво может быть приготовлено из опасных ингредиентов, например, генномодифицированных дрожжей. После их употребления в кишечнике может начать развиваться патогенная флора и происходить заражение организма.
В пиве могут быть и другие патогенные бактерии — такие как кишечная палочка. Она может привести к дисбактериозу, возникновению аллергий. А в самом тяжелом случае — вызвать коли-инфекцию.
Главной проблемой непастеризованного пива эксперт считает недостаточный контроль. Так как продажа пива не лицензируется, в таких магазинах чаще продают уже испорченное пиво.
Ранее стало известно, что потребление пива в России увеличилось на 33% за последние полгода