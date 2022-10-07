8 октября
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Здоровье

В разливном пиве может находиться опасная инфекция, рассказал россиянам эксперт

В разливном пиве могут находиться опасные для здоровья ингредиенты. Об этом Lenta.ru рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Пиво.
Пиво.
unsplash.com

Эксперт отметил, что разливное пиво может быть приготовлено из опасных ингредиентов, например, генномодифицированных дрожжей. После их употребления в кишечнике может начать развиваться патогенная флора и происходить заражение организма.

В пиве могут быть и другие патогенные бактерии — такие как кишечная палочка. Она может привести к дисбактериозу, возникновению аллергий. А в самом тяжелом случае — вызвать коли-инфекцию.

Главной проблемой непастеризованного пива эксперт считает недостаточный контроль. Так как продажа пива не лицензируется, в таких магазинах чаще продают уже испорченное пиво.

Ранее стало известно, что потребление пива в России увеличилось на 33% за последние полгода

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