В Республике Алтай зафиксирован первый случай смерти от COVID-19

В Республике Алтай зафиксировали первый случай смерти пациента от коронавируса. Всего в регионе 616 заболевших, сообщает ТАСС.

Умер мужчина 1932 года. Около месяца назад в Майминский район его перевез сын.

По данным пресс-службы правительства региона, у мужчины несколько раз поднималась температура до 39 градусов, за медпомощью ни он, ни родственники не обращались.

В скорую они позвонили только 23 июня. Мужчину положили в больницу с внебольничной правосторонней пневмонией. Ему провели обязательное тестирование на коронавирус, тест от 24 июня был отрицательным.

«Мужчина умер в пятницу, 26 июня. При вскрытии вирусной пневмонии или изменений, характерных для COVID-19, не выявлено. Только при лабораторном исследовании материалов (метод ПЦР) был подтвержден коронавирус. Материалы направлены в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“ (Новосибирск)», — рассказали в пресс-службе.

Мужчина страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы.