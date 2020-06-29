Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 июня 15°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

В Республике Алтай зафиксирован первый случай смерти от COVID-19

В Республике Алтай зафиксировали первый случай смерти пациента от коронавируса. Всего в регионе 616 заболевших, сообщает ТАСС.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0

Умер мужчина 1932 года. Около месяца назад в Майминский район его перевез сын.

По данным пресс-службы правительства региона, у мужчины несколько раз поднималась температура до 39 градусов, за медпомощью ни он, ни родственники не обращались.

В скорую они позвонили только 23 июня. Мужчину положили в больницу с внебольничной правосторонней пневмонией. Ему провели обязательное тестирование на коронавирус, тест от 24 июня был отрицательным.

«Мужчина умер в пятницу, 26 июня. При вскрытии вирусной пневмонии или изменений, характерных для COVID-19, не выявлено. Только при лабораторном исследовании материалов (метод ПЦР) был подтвержден коронавирус. Материалы направлены в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“ (Новосибирск)», — рассказали в пресс-службе.

Мужчина страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость