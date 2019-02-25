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25 февраля
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Здоровье

В рейтинге здоровых стран Россия оказалась между Кабо-Верде и Вануату

Россия заняла 95-е место в рейтинге стран по уровню здоровья населения. Результат нашей страны оказался хуже, чем, например у Украины и Венесуэлы, пишет РБК.

Врач.
Врач.
СС0

Рейтинг составило агентство Bloomberg, опираясь на данные Всемирной организации здравоохранения. Первое место по уровню здоровья населения в мире заняла Испания.

Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96). Выше России в рейтинге расположились, в частности, Куба (30), Чили (33), Турция (51), Иран (69), Белоруссия (81), Украина (93) и Венесуэла (87).

Рейтинг составлен с учетом разных данных, например таких, как ожидаемая продолжительность жизни и доступ населения к чистой воде, а также с учетом дополнительных рисков, таких как курение, ожирение и риск смерти от передозировки наркотиков.

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