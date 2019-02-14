В Роскачестве рассказали, как выбирать презервативы

Главное в презервативе — соответствие размера и срок годности, пишет Роскачество. Публикация о том, как нужно выбирать эти изделия, приурочена Дню св. Валентина, пишет ТАСС .

Роскачество пишет, что самыми распространенными на рынке презервативами являются изделия из латекса. Но это не самый прочный материал, который еще может вызывать аллергию. Как альтернатива могут использоваться изделия из полиизопрена и медицинского полиуретана, а из кожи ягненка.

Как отметили в Роскачестве, в России, согласно ГОСТ, размер презервативов должен составлять 178 (+/- 2) мм в длину, 54 мм в диаметр. Европейские стандарты практически не отличаются. Несколько меньше по стандарту размера презервативы азиатского производства, например, индонезийские. Но многие производители выпускают изделие по размерам от S до XXL, независимо от географического присутствия.

Как выбирать