В Роскачестве рассказали, как выбирать презервативы

Роскачество пишет, что самыми распространенными на рынке презервативами являются изделия из латекса. Но это не самый прочный материал, который еще может вызывать аллергию. Как альтернатива могут использоваться изделия из полиизопрена и медицинского полиуретана, а из кожи ягненка.
Как отметили в Роскачестве, в России, согласно ГОСТ, размер презервативов должен составлять 178 (+/- 2) мм в длину, 54 мм в диаметр. Европейские стандарты практически не отличаются. Несколько меньше по стандарту размера презервативы азиатского производства, например, индонезийские. Но многие производители выпускают изделие по размерам от S до XXL, независимо от географического присутствия.
Как выбирать
- Презерватив должен всегда подходил по размеру.
- Важно место покупки. Лучше — в аптеках или же аптечных киосках, таким образом можно избежать подделки.
- На упаковке и этикетке должны быть штрих-код страны-изготовителя и номер партии изделия, если они из Европы, то помечаются знаком соответствия «СЕ».
- Срок годности изделий не превышает пяти лет, поэтому нужно уточнять дату изготовления.
- На индивидуальной упаковке не должно быть порезов, следов вскрытий, посторонних «точек».
- Перед использованием презерватива, нужно убедиться в его целостности, правильной форме.
- Презервативам противопоказаны солнечные лучи, высокая температура, вазелин, кремы на жировой основе. Они снижают их качество.