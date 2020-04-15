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Здоровье

В Роспотребнадзоре прокомментировали окончание сроков режима самоизоляции

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова сообщила — говорить о завершении режима самоизоляции в стране пока рано.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

На данный момент важно, чтобы россияне соблюдали меры безопасности в отношении распространения коронавирусной инфекции, в том числе держать социальную дистанцию и не нарушать режим самоизоляции, сообщает «Газета.ru».

Ближайшие несколько дней покажут темпы роста коронавируса Covid-19 и дадут представление, когда можно снимать режим самоизоляции.

Ранее Анна Попова сообщила, что в РФ почти треть от общего числа заразившихся коронавирусной инфекцией переносят ее без явных симптомов, пишет News.ru. Она отметила, что суточный прирост заболевших в 17−19% позволяет обеспечивать помощь всем пациентам.

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