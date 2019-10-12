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Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как снизить риск развития рака

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, которые позволят примерно на 30% снизить риск заболевания раком. Соответствующую информацию опубликовали на сайте ведомства.

Мясо. Гриль.
Мясо. Гриль.
СС0.

Большое количество красного мяса и изготовленных из него продуктов в рационе увеличивают опасность возникновения колоректального рака (опухоли толстой кишки). Специлисты отмечают, что потребление более 100 граммов мяса в день повышает риск появления опухолей до 17%. Неблагоприятной пищей считаются продукты глубокой переработки, к которым относят колбасы, наггетсы и пицца.

Повышенный риск возникновения новообразований в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках специалисты также связывают с ожирением и избыточной массой тела.

Чтобы снизить опасность развития рака, рекомендуют отказаться от вредных привычек, ограничить употребление красного мяса или заменить его мясом птицы и рыбой, больше есть богатых пищевыми волокнами овощей и фруктов.

Часто развитие онкозаболеваний связано с неправильным питанием, низким уровнем физической активности, а также курением и употреблением алкоголя.

Распространенные виды онкологии:

  • рак лёгких (2,09 млн случаев смерти);
  • рак молочной железы (2,09 млн случаев);
  • рак толстой и прямой кишки (1,80 млн случаев);
  • рак предстательной железы (1,28 млн случаев);
  • рак кожи (немеланомный) (1,04 млн случаев);
  • рак желудка (1,03 млн случаев).
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