В Роспотребнадзоре рассказали, как снизить риск развития рака

Большое количество красного мяса и изготовленных из него продуктов в рационе увеличивают опасность возникновения колоректального рака (опухоли толстой кишки). Специлисты отмечают, что потребление более 100 граммов мяса в день повышает риск появления опухолей до 17%. Неблагоприятной пищей считаются продукты глубокой переработки, к которым относят колбасы, наггетсы и пицца.
Повышенный риск возникновения новообразований в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках специалисты также связывают с ожирением и избыточной массой тела.
Чтобы снизить опасность развития рака, рекомендуют отказаться от вредных привычек, ограничить употребление красного мяса или заменить его мясом птицы и рыбой, больше есть богатых пищевыми волокнами овощей и фруктов.
Часто развитие онкозаболеваний связано с неправильным питанием, низким уровнем физической активности, а также курением и употреблением алкоголя.
Распространенные виды онкологии:
- рак лёгких (2,09 млн случаев смерти);
- рак молочной железы (2,09 млн случаев);
- рак толстой и прямой кишки (1,80 млн случаев);
- рак предстательной железы (1,28 млн случаев);
- рак кожи (немеланомный) (1,04 млн случаев);
- рак желудка (1,03 млн случаев).