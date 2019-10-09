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9 октября

Роспотребнадзор рассказал, как холод в квартире влияет на здоровье

Повышенная и пониженная температура в доме обостряет хронические болезни и повышает риск развития новых, сообщили на сайте Роспотребнадзора.

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Оптимальная температура и влажность — ключевые факторы комфортного проживания в доме, отметили в ведомстве. Отклонение этих показателей от нормы плохо влияет на здоровье.

При повышенной температуре воздуха в квартире снижается работоспособность и возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Люди, живущие в домах с пониженной температурой, чаще других заболевают ринитом, пневмонией и ангиной. Холодный воздух в квартире усугубляет хронические болезни, например ишемическую болезнь сердца или диабет.

Слишком высокая влажность в квартире может вызывать слабость и общее ухудшение самочувствия. Кроме того, она может привести к возникновению плесени, которая также отрицательно воздействует на здоровье человека.

Влажность в помещениях в сочетании с высокой температурой не полезна для людей с хроническими заболеваниями легочной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем, а также для тех, у кого есть какие-либо кожные заболевания.

Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.

В холодное время года оптимальная температура в квартире должна составлять плюс 18−24 градуса, а в теплое — плюс 20−28 градусов, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.

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