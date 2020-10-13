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Здоровье

2021: в Роспотребнадзоре рассказали, когда произойдет снижение заболеваемости COVID-19

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что число новых случаев заражения коронавирусом в России снизится до значений июня-июля 2020 года к февралю-марту 2021-го, рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Врачи Алтайского края. Коронавирус.
altairegion22.ru

По словам Горелова, число случаев COVID-19 будет расти как минимум «еще два инкубационных периода, то есть 28 дней». После эпидемиологическая ситуация в стране начнет стабилизироваться.

Он отметил — об окончании эпидемии говорить еще рано, так как в России еще не закончилась первая волна.

Кроме того, на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией влияет также сезонный фактор, который присущ для подобных инфекций, пишет polit.ru.

По мнению эксперта, на пике заболеваемости COVID-19 в России будет 17−18 тысяч заболевших в сутки.

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