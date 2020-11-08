В Роспотребнадзоре развеяли миф о пользе чеснока и лука

Укрепление иммунитета с помощью лимона, чеснока, лука или аскорбиновой кислоты — это миф, риск заражения инфекциями они не снижают, заявила консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова, пишет РИА Новости.

«Очень большой миф, что чеснок, лимон и лук являются иммуномодуляторами. Это полезные продукты, их стоит включать в рацион, но не в качестве продукта, который способен резко укрепить иммунитет», — сказала Провоторова.

Она отметила, что какого-то специального продукта — волшебной пилюли, способной усилить иммунитет, не существует.

Иммунитет складывается из множества факторов, один из них — здоровое разнообразное питание. В рационе должно быть достаточное количество белков, получаемых из мясных и молочных продуктов, необходимое количество витаминов и микроэлементов, которые есть в свежих овощах, фруктах и зелени, подчеркнула Провоторова.

По ее словам, еще один популярный миф — необходимость в сезон простуд увеличивать потребление аскорбиновой кислоты, которая содержится в том числе в лимонах, грейпфрутах, апельсинах.

«Как показали исследования, аскорбиновая кислота не влияет на длительность течения респираторной вирусной инфекции и не уменьшает риск инфицирования», — сказала Провоторова.