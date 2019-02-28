В России есть Белокуриха, а в Белокурихе есть «Россия»

«Россия» давно перестала быть просто санаторием. За несколько лет постоянного развития она превратилась в крупнейший санаторно-курортный комплекс в Белокурихе, состоящий из санатория премиум-класса, трех отелей различной направленности, загородного комплекса «Таежная заимка «Лесная сказка», спортивно-оздоровительного и спортивно-развлекательного центров и нескольких спортивных объектов. Здесь гостей курорта ждет отдых и оздоровление высокого уровня.

Гостиничный фонд представлен номерами различных категорий — от стандартов до уникального для курорта Белокуриха номера «сюит» в двух уровнях с камином. Комфортный отдых гостей обеспечивает индивидуальное кондиционирование номеров, ортопедические матрасы и подушки с эффектом памяти.

Санаторно-курортный комплекс «Россия». Источник фото: www.sanrussia.ru

Для питания применяются преимущественно фермерские экологически чистые продукты Алтайского края. В службе питания организованы несколько цехов, что позволило полностью отказаться от полуфабрикатов и химических добавок — все блюда проходят полный цикл приготовления непосредственно в санатории и на стол гостям подаются «из-под ножа», что гарантирует их свежесть и качество.

Санаторно-курортный комплекс «Россия». Источник фото: www.sanrussia.ru

Медицинская база здравницы оснащена новейшим оборудованием. Эффективность лечения в санатории «Россия» по итогам 2018 года составляет 99,2% и объясняется не только современным оснащением, действенными методиками, но и кадровым составом лечебного отделения. В штате успешно трудятся три врача с ученой степенью кандидата медицинских наук, два Заслуженных врача РФ, один Заслуженный работник здравоохранения РФ, два отличника санаторно-курортной отрасли.

Санаторно-курортный комплекс «Россия». Источник фото: www.sanrussia.ru

Организации отдыха гостей в «России» уделено особое внимание. Здесь каждый может выбрать развлечение по душе: плавание в бассейне с термальным комплексом, активные туры на снегоходах, квадроциклах и лошадях, катание на коньках, горных и беговых лыжах, велосипедах и роликах, просмотры кинофильмов и посещение концертов, релакс в SPA-комплексе «TerraSpa», игру в бильярд или боулинг. Для маленьких гостей работает детская игровая комната с воспитателем, обустроен игровой городок на свежем воздухе, проводятся анимационные программы и мастер-классы.

Санаторно-курортный комплекс «Россия». Источник фото: www.sanrussia.ru Санаторно-курортный комплекс «Россия». Источник фото: www.sanrussia.ru Санаторно-курортный комплекс «Россия». Источник фото: www.sanrussia.ru Санаторно-курортный комплекс «Россия». Источник фото: www.sanrussia.ru Санаторно-курортный комплекс «Россия». Источник фото: www.sanrussia.ru Санаторно-курортный комплекс «Россия». Источник фото: www.sanrussia.ru

В чем же секрет активного развития санаторно-курортного комплекса «Россия»? Одна из составляющих успеха, конечно же, кроется в грамотном руководстве. Акционерное общество возглавляет Елфимов Федор Егорович — управленец с большим стажем. Но не только многолетний опыт управления в санаторно-курортной области помогает Федору Егоровичу, — любовь к своему делу, огонь в душе, искренняя забота о сотрудниках и гостях, стремление сделать все на высшем уровне — именно это является залогом успеха «России». Ведущую роль в развитии комплекса также играет команда, умело подобранная генеральным директором — ведь только общими усилиями можно добиться больших результатов! То, что Федор Егорович является многократным лауреатом конкурсов среди управленцев и премий за вклад в развитие экономики края, еще раз подтверждает тот факт, что руководитель «России» — успешный предприниматель. К тому же, Федор Егорович поддерживает развитие спорта в регионе, что также отмечено государственными наградами.

Выбирая санаторий «Россия» для отдыха и оздоровления вы выбираете здоровье и качественный отдых!