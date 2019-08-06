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Здоровье

В России есть регион, в котором работает всего один врач-онколог

В нескольких регионах России обозначена проблема с врачами-онкологами.

Медицина. Здоровье. Врач. Доктор.
Медицина. Здоровье. Врач. Доктор.
СС0

«В Ненецком автономном округе работает один врач на всю территорию региона, а в Чукотском — три (в 2017 году было четыре), в Республике Алтай — шесть. В Еврейской автономной области сейчас работает девять онкологов, в Республике Калмыкия — 12, в Магаданской области — 12, в Республике Тыва — 14, в Камчатском крае — 16, в Республике Хакасия — 19», — приводит РБК выдержки из отчета Министерства здравоохранения РФ.

Чиновники также выяснили, что 22 российских регионах число онкологов меньше 35 человек. Для сравнения — столько же врачей данной специальности работают в одном лишь столичном медицинском управлении Управления делами президента РФ.

Ранее сообщалось, что, по данным Минздрава РФ, экономические потери страны от онкологических заболеваний в 2011—2015 годах достигали ежегодно около 8,1 млрд долларов, пишет ura.ru.

Расчеты строились на основе исследований, которые показали, что из-за рака женщины в среднем живут на 18 лет меньше, а мужчины — на 15, отмечает Nation News. В прогнозе до 2030 года специалисты федерального ведомства указывают, что экономические потери от рака легких и рака молочной железы должны снизиться, а от рака шейки матки и опухолей головы и шеи — повыситься.

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