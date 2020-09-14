В России и в мире началась вторая волна пандемии СOVID-19. С чем она связана

С 4 сентября в России ежедневно выявляют более 5 тыс. заразившихся коронавирусом, констатирует РБК . Издание приводит объяснения министра здравоохранения Михаила Мурашко: рост заболеваемости связан лишь с тем, что люди возвращаются домой после отдыха. В Европе же говорят о серьезном росте количества заболевших. «Началась вторая волна», — утверждают многие главы государств.

Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов", — приводит слова министра РБК.

Сейчас с российских больницах остаются около 90 тыс. пациентов с коронавирусом. В то же время медики научились «управлять инфекцией» лучше, чем в начале пандемии, отметил Мурашко.

Мурашко все же считает «не совсем правильным» называть рост заболеваемости в стране началом второй волны. А вот многие страны Европы считают ее начало уже очевидным. В частности, в Испании на днях суточный показатель заболеваемости превысил 12 тысяч новых случаев.

ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость за последние сутки: в мире зафиксировали 307 930 новых случаев COVID-19, приводит информацию Lenta.

Большинство из них приходятся на Индию (94,3 тысячи), США (45,5 тысяч) и Бразилию (43,7 тысячи).

Второй вопрос — как на них бэудутреагировать правительства.

В Израиле утверждают, что вторая волна даже более сильная, чем первая. И на время предстоящих с 19 сентября национальных праздников роили ввести полный локдаун. Он включает ограничения передвижения граждан, прекращение работы офисов и контор, кроме необходимых производств, закрытие кафе и ресторанов, сообщают «Вести».

Но во многих других странах не хотят вводить новые ограничения и планируют действовать по шведскому варианту.