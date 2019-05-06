В России изменили порядок прохождения диспансеризации

В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, пишут Вести.ru.

Люди старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию каждый год. Кроме того, им также будут проводить скрининги, которые направлены на раннее выявление онкологических заболеваний.

Диспансеризация должна проходить комфортно для пациентов, подчеркнула министр здравоохранения Вероника Скворцова. Врачи должны принимать пациентов и по вечерам, и в субботние дни.

Для лиц от 18 до 39 лет сохраняется прежняя периодичность прохождения профилактических медосмотров: один раз в три года. Дополнительная диспансеризация вводится для лиц предпенсионного и пенсионного возраста.

Региональные Минздравы, поручила Вероника Скворцова, должны проанализировать пакет профилактических мероприятий и на своих сайтах разместить списки медицинских организаций, где можно пройти полный медосмотр.