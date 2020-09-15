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Здоровье

Работу российских поликлиник изменят

В поликлиниках страны внедряются принципы бережливого производства, которые предполагают сокращение в четыре раза времени ожидания в очереди у регистратуры, в три раза — периода ожидания приема у кабинета врача, пишет «Российская газета».

Романовская поликлиника после ремонта.
Романовская поликлиника после ремонта.
zdravalt.ru

Согласно новым принципам, в два раза увеличится время работы врача непосредственно с пациентом, а пройти диспансеризацию можно за один-два визита в поликлинику. До конца 2024 года бережливыми будут все детские поликлиники и 70% взрослых.

Сегодня формируется единый подход к оказанию медпомощи, которая должна стать открытой и доступной для граждан. Так, к 2022 году будут разработаны все клинические рекомендации по основным нозологиям, 120 из которых представлены и размещены уже сегодня.

В них отражены элементарные требования к качеству и безопасности ведения каждого пациента, сформированы предложения по лечению заболеваний.

Открытость медпомощи обеспечивается благодаря внедрению электронных медицинских карт, чтобы человек понимал, какую медицинскую услугу в каком объеме он получил. Сегодня уже 10% медорганизаций организовали доступ пациентов к медицинским документам в личном кабинете «Мое здоровье» на портале госуслуг.

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