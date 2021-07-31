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Здоровье

В России набирает популярность смертельно опасный бьюти-тренд

В социальных сетях появился новый тренд, суть которого заключается в том, чтобы публиковать фотографии с «солнечными татуировками», сделанными при помощи трафарета во время загара.

Мифы и правда о солнечных ваннах. Так ли полезен загар?
Мифы и правда о солнечных ваннах. Так ли полезен загар?
архив медицинского инновационного центра "Леге Артис"

Об этом в интервью радио «Спутник» рассказал дерматолог, косметолог Станислав Арканников.

По словам специалиста, покрывая кожу подобными орнаментами, человек подвергает себя риску развития у него онкологического заболевания. Для того, чтобы рисунок получился максимально выразительным, люди загорают в середине дня, когда это особенно опасно.

«Безопасное время для загара — до десяти часов утра и с семнадцати часов до позднего вечера», — объяснил дерматолог.

Самый странный загар.
Самый странный загар.
fishki.net.

Еще около пятидесяти лет назад загорающие не подвергали себя такой серьезной опасности, считает Арканников. Но следует знать, что истончение озонового слоя становится причиной увеличения солнечной активности и, как результат, приводит к развитию онкологических заболеваний.

«Предостережения ученых, что озоновый слой истончается и все больше ультрафиолетовых лучей попадает на все живое, — это правда. Поэтому сейчас нужно загорать с умом. И тем более, не следовать всяким сомнительным трендам вроде «солнечных татуировок», — подытожил дерматолог.

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