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Здоровье

В России начали меньше болеть ВИЧ

В 2023 году в России число новых случаев заражения ВИЧ сократилось на 4,6 % по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в статье сотрудников Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщает издание «Ведомости».

В прошлом году уровень заболеваемости ВИЧ в России составил 40 новых случаев на 100 тысяч человек.

Отмечается, что в 2023 году врачи не смогли спасти 34 254 человека с ВИЧ, что на 0,5 % меньше, чем годом ранее. В то же время под наблюдением врачей находились 855 142 пациента с этим заболеванием, а 42 663 человека прервали лечение.

Более четверти людей с выявленным ВИЧ-положительным статусом (28,3 %) не встали на учет в диспансере или были потеряны из наблюдения. Обычно такие пациенты относятся к трем категориям: наркозависимые, люди, которые не знают о своем диагнозе, а также те, кто боится встать на учет, опасаясь разглашения информации о своей болезни.

Авторы статьи уверены, что снижение заболеваемости ВИЧ в России может быть связано с профилактическим эффектом от антиретровирусной терапии (АРТ).

Ранее стало известно, где в Барнауле быстро узнать о своем ВИЧ-статусе и зачем это нужно каждому.

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