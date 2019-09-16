В России начали внедрять новую вакцину от гриппа

Минздрав и Роспотребнадзор подписали план по внедрению отечественной четырехвалентной вакцины от гриппа.

«Совместно с Роспотребнадзором подписан план поэтапного перехода на вакцинацию именно четырёхвалентной вакциной. Этот план рассчитан с 2019 по 2022 год. В этом году Минздрав России на Дальневосточном экономическом форуме презентовал такую квадривалентную вакцину», — цитирует РИА Новости слова замминистра здравоохранения России Сергея Краевого.

Краевой отметил, что две отечественные четырехвалентные вакцины от гриппа были зарегистрированы в России в июне, пишет RT.

Вакцина представляет собой прививку от двух актуальных штаммов гриппа, А и B.