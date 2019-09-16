Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 сентября 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

В России начали внедрять новую вакцину от гриппа

Минздрав и Роспотребнадзор подписали план по внедрению отечественной четырехвалентной вакцины от гриппа.

Вакцинация.
Вакцинация.
Анна Зайкова

«Совместно с Роспотребнадзором подписан план поэтапного перехода на вакцинацию именно четырёхвалентной вакциной. Этот план рассчитан с 2019 по 2022 год. В этом году Минздрав России на Дальневосточном экономическом форуме презентовал такую квадривалентную вакцину», — цитирует РИА Новости слова замминистра здравоохранения России Сергея Краевого.

Краевой отметил, что две отечественные четырехвалентные вакцины от гриппа были зарегистрированы в России в июне, пишет RT.

Вакцина представляет собой прививку от двух актуальных штаммов гриппа, А и B.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость