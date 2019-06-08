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Здоровье

В России назвали пять повседневных напитков, от которых стоит отказаться

Роскачество проверило напитки, которые входят в ежедневный рацион человека. От некоторых из них специалисты советуют отказаться из-за их низкого качества или опасных ля организма свойств, пишет «Российская газета».

Работа. Кофе.
Работа. Кофе.
СС0

В числе нежелательных напитков оказались пакетированный чай, газированные напитки, растворимый кофе, особенно «3 в 1», а также сок из пакетов.

Специалисты Роскачества поясняют, что изучив 48 видов пакетированного и листового чая популярных торговых марок, в 11 они обнаружили кишечную палочку и следы плесени.

Лимонады служба не рекомендует из-за большого содержания быстрых углеводов, которые приводят к ожирению, диабету и другим заболеваниям.

В числе нежелательны напитков попало и кофе, которое опасно для сердечно-сосудистой системы. А вариант «3 в 1» содержит слишком много сахара. Также диетологи призывают не пить соки из пакетов, которые схожи по составу с лимонадами.

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