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Здоровье

В России нет умерших из-за прививок от коронавируса

В России не зафиксировано ни одного летального исхода из-за вакцинации от коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в программе «Познер» на Первом канале.

Глава Минздрава Михаил Мурашко.
Глава Минздрава Михаил Мурашко.
roszdravnadzor.ru

По оценкам министерства, на данный момент прививку сделали 23 млн россиян. Каждый третий из них ведет дневники самонаблюдения на портале госуслуг.

«Наибольшее количество осложнений, которые возникают, — это боль в месте укола, кратковременное повышение температуры», — рассказал Мурашко.

Министр считает, что россиян нужно «подталкивать» к вакцинации.

По словам Мурашко, борьба с коронавирусом обошлась системе здравоохранения более чем в 1 трлн рублей.

От ковида скончались как минимум 75 тыс. россиян, это население целого города, пишет bfm.ru.

Но при этом ни один из погибших, по сегодняшним данным, не был полностью вакцинирован.

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