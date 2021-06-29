В России нет умерших из-за прививок от коронавируса

В России не зафиксировано ни одного летального исхода из-за вакцинации от коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в программе « Познер » на Первом канале.

По оценкам министерства, на данный момент прививку сделали 23 млн россиян. Каждый третий из них ведет дневники самонаблюдения на портале госуслуг.

«Наибольшее количество осложнений, которые возникают, — это боль в месте укола, кратковременное повышение температуры», — рассказал Мурашко.

Министр считает, что россиян нужно «подталкивать» к вакцинации.

По словам Мурашко, борьба с коронавирусом обошлась системе здравоохранения более чем в 1 трлн рублей.

От ковида скончались как минимум 75 тыс. россиян, это население целого города, пишет bfm.ru.

Но при этом ни один из погибших, по сегодняшним данным, не был полностью вакцинирован.