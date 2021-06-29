В России нет умерших из-за прививок от коронавируса

По оценкам министерства, на данный момент прививку сделали 23 млн россиян. Каждый третий из них ведет дневники самонаблюдения на портале госуслуг.
«Наибольшее количество осложнений, которые возникают, — это боль в месте укола, кратковременное повышение температуры», — рассказал Мурашко.
Министр считает, что россиян нужно «подталкивать» к вакцинации.
По словам Мурашко, борьба с коронавирусом обошлась системе здравоохранения более чем в 1 трлн рублей.
От ковида скончались как минимум 75 тыс. россиян, это население целого города, пишет bfm.ru.
Но при этом ни один из погибших, по сегодняшним данным, не был полностью вакцинирован.