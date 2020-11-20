В России определен новый порядок выплаты больничных

Глава правительства Михаил Мишустин отметил, что такая пробная система действует в некоторых регионах и хорошо себя зарекомендовала, пишет РИА «Новости».
Нововведение позволит избавить работодателей от лишней возни с документами, а россиянам — быстро получать положенные выплаты.
«Поэтому с 2022 года такую практику распространим на всю страну. Более того, перейдем на проактивный формат работы. Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам — все это будет оформляться автоматически, на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет просто не нужно», — заявил Мишустин.
Планируется также полностью перевести процедуру получения пособий в электронный формат, что значительно упростит жизнь россиянам.