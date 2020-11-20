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Здоровье

В России определен новый порядок выплаты больничных

Правительство введет новый порядок выплат больничных и материнских пособий: их будут перечислять не работодателю, а напрямую из фонда соцстрахования.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

Глава правительства Михаил Мишустин отметил, что такая пробная система действует в некоторых регионах и хорошо себя зарекомендовала, пишет РИА «Новости».

Нововведение позволит избавить работодателей от лишней возни с документами, а россиянам — быстро получать положенные выплаты.

«Поэтому с 2022 года такую практику распространим на всю страну. Более того, перейдем на проактивный формат работы. Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам — все это будет оформляться автоматически, на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет просто не нужно», — заявил Мишустин.

Планируется также полностью перевести процедуру получения пособий в электронный формат, что значительно упростит жизнь россиянам.

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