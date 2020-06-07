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Здоровье

В России определили, кому бесплатно выдадут свежее лекарство от коронавируса

Отечественный препарат от коронавирусной инфекции «Авифавир» будут бесплатно раздавать пациентам в рамках системы обязательного медицинского страхования. Это значит, что на него потенциально могут претендовать все, у кого есть полис ОМС.

Барнаул. Весна. Пандемия коронавируса.
Барнаул. Весна. Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

Об этом сообщила lenta.ru со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

«Он уже 11 июня поступит, соответственно, в клиники в России и будет бесплатно предоставлен для россиян по программе ОМС», — сказал он.



Глава РФПИ также заверил, что клинические испытания препарата позволяют считать его «одним из наиболее многообещающих в мире».

«Авифавир» производится Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией «ХимРар». Это один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса.

Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса, отмечает агентство.

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