В России определили, кому бесплатно выдадут свежее лекарство от коронавируса

Об этом сообщила lenta.ru со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.
«Он уже 11 июня поступит, соответственно, в клиники в России и будет бесплатно предоставлен для россиян по программе ОМС», — сказал он.
Глава РФПИ также заверил, что клинические испытания препарата позволяют считать его «одним из наиболее многообещающих в мире».
«Авифавир» производится Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией «ХимРар». Это один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса.
Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса, отмечает агентство.