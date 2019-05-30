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31 мая
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Здоровье

В России подростков хотят тестировать на склонность к наркотикам

Для российских подростков хотят разработать социально-педагогическое тестирование, которое поможет выявить склонность к употреблению наркотиков. С инициативой вышла Генпрокураура страны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сотрудницу надзорного органа Елену Сухову.

Наркотики.
Наркотики.
22.мвд.рф

Следующий этап после социально-педагогического тестирования — медицинское обследование.

Сейчас такое тестирование делается только с согласия родителей несовершеннолетних. В Генпрокуратуре считают, что его следует сделать обязательным.

В качестве аргумента эксперты приводят статистику. Например, в России за три года более 2,5 тысячи детей отравились психотропными и наркотическими веществами, из них около 700 не достигли 14 лет. Более 50 детей погибли, из них 21 — в 2019 году. По данным МВД увеличилось число подростков, вовлеченных в оборот наркотиков.

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