В России подростков хотят тестировать на склонность к наркотикам

Следующий этап после социально-педагогического тестирования — медицинское обследование.
Сейчас такое тестирование делается только с согласия родителей несовершеннолетних. В Генпрокуратуре считают, что его следует сделать обязательным.
В качестве аргумента эксперты приводят статистику. Например, в России за три года более 2,5 тысячи детей отравились психотропными и наркотическими веществами, из них около 700 не достигли 14 лет. Более 50 детей погибли, из них 21 — в 2019 году. По данным МВД увеличилось число подростков, вовлеченных в оборот наркотиков.