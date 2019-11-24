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Здоровье

В России появились специальные кредиты на лекарства

В московских аптеках появилась услуга pos-кредитования. Клиенты могут взять лекарства стоимостью до 300 тысяч рублей в кредит на срок до года по ставке 23% годовых, пишет РИАМО.

Аптека.
Аптека.
Дмитрий Кудрявцев

Услугу запустила аптечная сеть «Самсон-Фарма» в партнерстве с МТС-банком на фоне падения доходов населения и продаж лекарств. Срок кредитования — от трех месяцев до года.

Эффективность проекта в банке обещают оценить в начале 2020 года после завершения пилота.

Кредитование рассчитано на пациентов, которым требуется незамедлительное лечение дорогостоящими препаратами -по цене от 500 рублей.

Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов заявил РИАО, что такие кредиты не более, чем эксперимент, и вряд ли эта услуга будет пользоваться массовым спросом.

«Конечно, для отдельных категорий граждан это будет удобно. Это касается не только лекарственных препаратов, речь может идти о дорогих косметических линиях. Безусловно, какой-то потребитель для этого продукта найдется», — сказал Беспалов.

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