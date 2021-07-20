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Здоровье

В России предложили наказывать за призывы к отказу от вакцинации

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров считает, что нужно ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, пишет RT со ссылкой на его письмо главе Минюста Константину Чуйченко.

Вакцина.
Вакцина.
unsplash.com

По мнению Петрова, часть россиян пропагандирует домыслы о «вреде» вакцин.

При этом подобные мифы воспроизводят некоторые медработники, отговаривая людей прививаться. В результате возник «черный рынок» продажи сертификатов и QR-кодов для вакцинированных.

«В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании», — говорится в обращении.

Сейчас в России идет обязательная вакцинация от коронавируса для работников ряда сфер, пишет Znak.com. По данным Минздрава, после прививки все равно заболевают COVID-19 около 2,5% граждан. В Роспотребнадзоре указывают на то, что вакцины, в том числе от коронавируса, защищают в первую очередь от тяжелого течения заболевания.

О вакцинах

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ни одна российская вакцина не одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Это создает трудности для поездок за границу, поскольку многие страны пускают на свою территорию только тех, кто привит вакцинами, одобренными ВОЗ.

Между тем в России приступили к испытаниям пятой вакцины от ковида.

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