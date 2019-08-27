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Здоровье

В России произошла вспышка опасной болезни

В России за последние пять лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось на 23%. Причина распространения этой болезни — образ жизни граждан.

Медицина. Здоровье.
Медицина. Здоровье.
СС0

«В 2013 году в России проживали 3,9 млн человек с сахарным диабетом. По итогам 2018 года их насчитывалось 4,8 млн человек», — цитирует RT итоги исследования Минздрава РФ.

По итогам 2018 года регионом с наиболее высоким уровнем заболеваемости сахарным диабетом в РФ стала Псковская область. Также в антилидеры попали Тульская, Ивановская, Орловская области и Карелия.

Реже всего сахарным диабетом болеют в Дагестане, пишет ura.ru.

Россияне стали чаще болеть сахарным диабетом из-за своего образа жизни: зачастую граждане переедают, снижают физическую нагрузку или вообще перестают заниматься спортом, уверены эксперты.

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