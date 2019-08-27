В России произошла вспышка опасной болезни

«В 2013 году в России проживали 3,9 млн человек с сахарным диабетом. По итогам 2018 года их насчитывалось 4,8 млн человек», — цитирует RT итоги исследования Минздрава РФ.
По итогам 2018 года регионом с наиболее высоким уровнем заболеваемости сахарным диабетом в РФ стала Псковская область. Также в антилидеры попали Тульская, Ивановская, Орловская области и Карелия.
Реже всего сахарным диабетом болеют в Дагестане, пишет ura.ru.
Россияне стали чаще болеть сахарным диабетом из-за своего образа жизни: зачастую граждане переедают, снижают физическую нагрузку или вообще перестают заниматься спортом, уверены эксперты.