В России прооперировали мальчика с тремя ногами

Патология была выявлена на УЗИ еще во время беременности. Мама и ее семья приняли решение о необходимости сохранения ребенка.

«Это должны были быть два мальчика, но сформировался только один плод, взяв часть у брата», — говорится в сообщении департамента здравоохранения столицы.

Ребенок хорошо развивался, однако помочь ему врачи из родного города не смогли. В результате мама с сыном попали в ДГКБ им Святого Владимира.

Первая операция — по удалению лишней ноги — была проведена в августе 2018 года. Затем в течение пяти месяцев ребенок восстанавливался у себя дома. В феврале маленького пациента вновь привезли в Москву, где врачи решили проблему по удвоения мочеполовой системы.

Третий этап лечения — устранение аноректального порока — начался в сентябре. Как сообщили в департаменте здравоохранения, врачи наметили четкий план операции. Затем последовали «1,5 часа ювелирной, кропотливой и слаженной работы в операционной» и трое суток в реанимации.

Сейчас мальчик направлен под наблюдения врачей по месту жительства, а через 14 недель ему предстоит удаление поставленной в первый месяц жизни сигмостомы, пишет «Росбалт».

Ранее сообщалось, что в 2016 году казахстанские врачи в городе Актобе столкнулись с необычным явлением — здесь родились дети с ластами и четырьмя ногами.