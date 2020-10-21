В России проверят сообщения о смерти ковидных больных из-за нехватки кислорода

Росздравнадзор начал проверку после публикации в СМИ информации о смерти пациентов с коронавирусом в Ростове-на-Дону из-за нехватки кислорода, сообщает ТАСС .

«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проверит причину смерти 13 пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении.

Ранее издание «161.ру» сообщило, что в госпитале при городской больнице скончались 13 человек. Якобы они задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении кислородом. Пять пациентов скончались в отделении реанимации.

«Кислорода <постоянно> не хватало, а 12 октября его не было два часа <подряд> на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух», — сказал собеседник издания.

Сотрудники красной зоны сообщили, что в медучреждении не успели пополнить запасы газа, пишет Lenta.ru.

В управлении здравоохранения Ростова-на-Дону подтвердили, что 12 октября в госпитале умерли 13 пациентов. Причина смерти будет установлена по результатам патологоанатомической экспертизы.