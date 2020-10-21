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Здоровье

В России проверят сообщения о смерти ковидных больных из-за нехватки кислорода

Росздравнадзор начал проверку после публикации в СМИ информации о смерти пациентов с коронавирусом в Ростове-на-Дону из-за нехватки кислорода, сообщает ТАСС.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
zdravalt.ru

«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проверит причину смерти 13 пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении.

Ранее издание «161.ру» сообщило, что в госпитале при городской больнице скончались 13 человек. Якобы они задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении кислородом. Пять пациентов скончались в отделении реанимации.

«Кислорода <постоянно> не хватало, а 12 октября его не было два часа <подряд> на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух», — сказал собеседник издания.

Сотрудники красной зоны сообщили, что в медучреждении не успели пополнить запасы газа, пишет Lenta.ru.

В управлении здравоохранения Ростова-на-Дону подтвердили, что 12 октября в госпитале умерли 13 пациентов. Причина смерти будет установлена по результатам патологоанатомической экспертизы.

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