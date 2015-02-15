В России раковых больных будут лечить на дому

До 1 марта 2020 года министерства должны представить Мишустину предложения о возможности лечения онкобольных на дому теми же лекарствами, которые они получали в стационаре.
Также премьер-министр поручил Росздравнадзору провести сравнение лекарственных отечественных препаратов российского производства, применяемых при лечении онкологических заболеваний, с оригинальными лекарственными препаратами.
Уточняется, что необходимо провести проверки соответствия указанных лекарственных средств требованиям к их качеству.