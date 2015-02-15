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Здоровье

В России раковых больных будут лечить на дому

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ждет от Минфина и Минздрава предложений о возможности лечения онкобольных на дому, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Премьер-министр Михаил Мишустин.
Премьер-министр Михаил Мишустин.
nalog.ru

До 1 марта 2020 года министерства должны представить Мишустину предложения о возможности лечения онкобольных на дому теми же лекарствами, которые они получали в стационаре.

Также премьер-министр поручил Росздравнадзору провести сравнение лекарственных отечественных препаратов российского производства, применяемых при лечении онкологических заболеваний, с оригинальными лекарственными препаратами.

Уточняется, что необходимо провести проверки соответствия указанных лекарственных средств требованиям к их качеству.

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