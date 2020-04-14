В России разработали лекарство от коронавируса

В России разработали препарат для лечения коронавируса. Об этом президенту на совещании сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишут РИА Новости.

Тестировать его начнут не позднее чем через 10−12 дней.

«Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний. Мы ждем, что сегодня она должна внести пакет документов экспертами. В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования», — сказал Мурашко.

Министр также отметил, что может возникнуть дефицит некоторых лекарств от коронавируса. Сейчас установлены лимиты на 17 препаратов, их остатки держатся на контроле.