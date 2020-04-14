Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 апреля 0°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

В России разработали лекарство от коронавируса

В России разработали препарат для лечения коронавируса. Об этом президенту на совещании сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишут РИА Новости.

"Эвалар" запустил новый цех лекарственных препаратов
"Эвалар" запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин

Тестировать его начнут не позднее чем через 10−12 дней.

«Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний. Мы ждем, что сегодня она должна внести пакет документов экспертами. В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования», — сказал Мурашко.

Министр также отметил, что может возникнуть дефицит некоторых лекарств от коронавируса. Сейчас установлены лимиты на 17 препаратов, их остатки держатся на контроле.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость