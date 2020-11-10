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Здоровье

В России разработали приложение для онлайн-реабилитации после операций на сердце

Кузбасские ученые разработали медицинское приложение для смартфонов, которое поможет в дистанционной реабилитации пациентов после операций на сердце, — сообщают РИА Новости.

Телефон. СМС.
Телефон. СМС.
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Приложение разработали специалисты Научно- исследовательского института комплексный проблем сердечно-сосудистых заболеваний. В его тестировании, которое проходило полгода, принимали участие 200 добровольцев. Средний возраст составил 67 лет.

«Первые полгода после операции сохраняется высокий риск развития осложнений. Приложение позволяет специалистам ежедневно контролировать состояние прооперированных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, даже если они проживают в отдаленных населенных пунктах. Такое дистанционное наблюдение особенно актуально во время пандемии», — отмечает руководитель проекта.

Занятия по реабилитации состоят из нескольких блоков: дозированная ходьба, лечебная гимнастика, диета, психология. В течение 6 месяцев пациенты каждый день должны вносить в приложение данные о состоянии своего здоровья после выполнения упражнений.

Отмечается, что финансирование проекта составило около двух миллионов рублей.

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