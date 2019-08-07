В России сорвались госзакупки более 60 тысяч жизненно необходимых лекарств

В первой половине 2019 года в России сорвались 60,8 тыс. государственных закупок жизненно важных препаратов. Это более четверти всех тендеров, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитической компании Headway.

По сравнению с прошлым годом количество несостоявшихся закупок лекарств выросло почти в два раза.

Большинство тендеров (55,6 тысяч) не состоялось из-за отсутствия заявок. Еще 2,8 тыс. отменили из-за отказа от размещения заказа. Из-за недопуска всех участников отменили 2,1 тысячи тендеров.

В исследовании говорится, что в основном сорванные тендеры — региональные. Причем проблемы возникали с недорогими препаратами. На федеральном уровне чаще всего срывались аукционы на поставку препарата для лечения ВИЧ, пишет znak.com.

Рост числа несостоявшихся тендеров связан с новой методикой формирования максимальной цены контракта при госзакупках. С ее помощью Минздрав пытался выровнять закупочные цены на лекарства по всей России, но механизм оказался невыгоден производителям. Из-за этого они стали массово отказываться от участия в тендерах, указывает издание.