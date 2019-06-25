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Здоровье

В России создали новый анальгетик для экстремальных ситуаций

В России разработали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея. Это лекарство особенно удобно в экстремальных условиях, когда требуется быстрое обезболивание, сообщают «Известия».

Простуда, грипп. Лекарства.
Простуда, грипп. Лекарства.
СС0

Нововведение состоит в том, что анальгетик вводится через нос, как обычные спреи от насморка. Согласно исследованиям, в такой форме лекарство быстро воздействует на центральную нервную систему, попадая сразу в мозг.

«Известия» сообщают, что действующее вещество в составе анальгетика — лоперамид. Его молекулы проявляют особую активность с помощью новых средств доставки — частиц карбоната кальция.

Новую форму лекарства разработали ученые Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий совместно с Институтом высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.

Уточняется, что для перехода к клиническим испытаниям может потребоваться не менее пяти лет.

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