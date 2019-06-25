В России создали новый анальгетик для экстремальных ситуаций

Нововведение состоит в том, что анальгетик вводится через нос, как обычные спреи от насморка. Согласно исследованиям, в такой форме лекарство быстро воздействует на центральную нервную систему, попадая сразу в мозг.
«Известия» сообщают, что действующее вещество в составе анальгетика — лоперамид. Его молекулы проявляют особую активность с помощью новых средств доставки — частиц карбоната кальция.
Новую форму лекарства разработали ученые Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий совместно с Институтом высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.
Уточняется, что для перехода к клиническим испытаниям может потребоваться не менее пяти лет.