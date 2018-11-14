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Здоровье
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В России стало больше пищевых аллергенов. Чем это опасно?

В России увеличилось количество пищевых аллергенов, сообщает «Известия» со ссылкой на экспертов в медицинской сфере. Специалисты считают, что частое употребление продукта людьми, расположенными к аллергии, повышает вероятность появления ответной реакции организма на него.

Шоколад.
Шоколад.
СС0.

Ответную реакцию организма стали вызывать такие продукты, как глютен и орехи. Растет число аллергических случаев после употребления яблок.

Главный аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Александр Пампура отмечает, что аллергены могут быть в шкурке или мякоти яблока. Часть аллергенов может разрушаться под действием температуры. В таком сорте яблок как «джонатан» содержится много аллергенов. Сорт «сантана» был выведен специально для аллергиков.

По словам Веры Ревякиной, председатель Союза детских аллергологов России, от аллергии может пострадать даже нервная система. Аллерген может вызвать мигрень. «Например, вы пьете кофе, едите шоколад — и у вас начинаются головные боли. Но обычно таких пациентов отправляют к невропатологу, а не к аллергологу», — говорит эксперт.

Известно, что 2% населения страдают от пищевой аллергии. Из них у 35−65% аллергиков возможно развитие анафилаксии на продукты, в том числе с летальным исходом.

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