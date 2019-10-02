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3 октября
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Здоровье

В России стартовала обязательная маркировка лекарств

Обязательная маркировка препаратов для лечения «7 высокозатратных нозологий» началась в России с 1 октября, передает ТАСС.

Лекарства.
Лекарства.
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В данную программу включены препараты для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей.

В федеральном Минпромторге уточняют, что на каждую упаковку таких препаратов, выпущенных с 1 октября, будет нанесен код маркировки, а участники оборота будут вносить в систему сведения о препаратах на каждом этапе их движения.

Такой механизм призван обеспечить полную прослеживаемость лекарственных средств, начиная от производства и заканчивая выдачей препарата в аптеке.

С 1 января 2020 года маркировке подлежат все лекарства.

Отметим, что пилотный проект по маркировке лекарств стартовал в России 1 февраля 2017 года.

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