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Здоровье

В России стартует вакцинация беременных от коронавируса

В России вакцинация от коронавируса беременных женщин может начаться в ближайшее время, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Беременность. Девушка.
Беременность. Девушка.
Pixabay.com

Он добавил, что прививка даст защиту новорожденным, поскольку они получат антитела от матери. Гинцбург выступил на телеканале «Россия 1».

По словам эксперта, вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает от всех известных штаммов ковида, в том числе от британского и индийского.

Вакцины

В России доступны несколько вакцин от коронавируса, пишет bfm.ru. Это разработанный Центром имени Гамалеи «Спутник V», «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора, «КовиВак», созданный учеными Центра имени Чумакова РАН, и однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

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