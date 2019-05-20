Алтайский край вошел в число проблемных зон по распрорастранению ВИЧ

Более 318 тысяч инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) россиян умерли с момента начала регистрации заболевания в РФ, сообщает ТАСС . Вирус наиболее распространен в 23 субъектах России, среди них — Алтайский край.

Регистрировать людей с ВИЧ в России начали с 1987 года, когда в стране выявили первый случай заражения, следует из сообщения пресс-службы Роспотребнадзора.

«С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тысяч ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36868 больных ВИЧ-инфекцией. Ведущей причиной летальных исходов среди инфицированных ВИЧ остается туберкулез», — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировали более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тысячи новых случаев — за прошлый год, пишет bfm.ru. При этом, по данным Минздрава РФ, число зарегистрированных составило чуть больше 896 тысяч.

Согласно статистике Роспотребнадзора, доля инфицированных ВИЧ половым путем составляет 57,5%, при употреблении наркотиков — 39%.

«ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции. Наиболее высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции среди населения наблюдается в возрастной группе 30−44 года. Среди мужчин в возрасте 35−39 лет 3,2% жили с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, среди населения в возрасте 15−49 лет — 1,2% были инфицированы ВИЧ», — сказали в ведомстве.

Алтайский край в проблемных зонах

Наиболее распространен вирус в 23 субъектах России. В частности, в Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Ленинградской, Тюменской, Новосибирской, Курганской, Томской, Тверской, Ивановской, Омской, Мурманской, Ульяновской и Московской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, в Крыму, Пермском, Красноярском, Алтайском краях и Санкт-Петербурге.