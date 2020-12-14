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Здоровье

В России установили новые правила оформления больничных листов

14 декабря в силу вступают новые правила оформления больничных листов. Они должны облегчить процесс выдачи больничных в период пандемии, пишет РБК.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
CC0

Тем, кто совмещает две работы, не придется оформлять больничный дважды. Работодателю будет достаточно отправить номер электронного больничного.

Также больничные листы смогут оформить руководители, которые являются единственными учредителями, осужденные и привлеченные к оплачиваемому труду.

Получить электронный больничный теперь можно после консультации врача в с применением телемедицинских технологий, если медик решит, что болезнь пациента опасна для окружающих.

Изменения коснулись и больничных листов по уходу за ребенком. Тем, у кого есть дети от семи до 15 лет, предоставят больничный до выписки ребенка вне зависимости от того, где он лечится — дома или в больнице.

Станет легче многодетным семьям: если один родитель взял больничный по уходу за малышом до трех лет, второй тоже может оформить его для ухода за другим заболевшим ребенком.

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