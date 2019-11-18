Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 ноября -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

В России уволили врача, проводившего уникальные операции грудным детям

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг. Из-за этого десятки маленьких пациентов остались без жизненно необходимой операции.

Хирургия. Операция. Инструменты.
Хирургия. Операция. Инструменты.
CC0

Как сообщает Газета.ru, официальной причиной для увольнения стало то, что врачи работали в НЦЗД по совместительству, и на их место планируют принять сотрудника на полную ставку.

Но, как считает сам Каабак, дело в использовании не одобренного Минздравом протокола лечения с применением препарата по параметрам, не упомянутым в официальной инструкции.

Чтобы не было отторжения, врачи воздействовали на иммунитет препаратом «Алемтузумаб», в аннотации которого не прописано применение в подобных случаях. При этом шансы на приживаемость почек возрастали на 10−20%. Этот лекарственный протокол был признан лучшим и рекомендован Всемирным трансплантологическим сообществом.

В операционной. Медицина.
В операционной. Медицина.
Анна Зайкова

«Кроме нас, в России никто не использует этот препарат по таким показаниям, как трансплантация органов, но собственно, никто и не оперирует детей с весом меньше 10 килограммов», — пояснил Каабак.

На сайте Change.org родители оставшихся без операции детей создали петицию c просьбой вернуть врача к работе. Петицию подписали уже более 290 тысяч человек.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость