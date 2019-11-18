В России уволили врача, проводившего уникальные операции грудным детям

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг. Из-за этого десятки маленьких пациентов остались без жизненно необходимой операции.

Как сообщает Газета.ru, официальной причиной для увольнения стало то, что врачи работали в НЦЗД по совместительству, и на их место планируют принять сотрудника на полную ставку.

Но, как считает сам Каабак, дело в использовании не одобренного Минздравом протокола лечения с применением препарата по параметрам, не упомянутым в официальной инструкции.

Чтобы не было отторжения, врачи воздействовали на иммунитет препаратом «Алемтузумаб», в аннотации которого не прописано применение в подобных случаях. При этом шансы на приживаемость почек возрастали на 10−20%. Этот лекарственный протокол был признан лучшим и рекомендован Всемирным трансплантологическим сообществом.

В операционной. Медицина. Анна Зайкова

«Кроме нас, в России никто не использует этот препарат по таким показаниям, как трансплантация органов, но собственно, никто и не оперирует детей с весом меньше 10 килограммов», — пояснил Каабак.

На сайте Change.org родители оставшихся без операции детей создали петицию c просьбой вернуть врача к работе. Петицию подписали уже более 290 тысяч человек.